Иркутскому театру юного зрителя имени Александра Вампилова 90 лет: артисты и зрители отметили праздник

СЕГОДНЯ 02:24 2018-10-12T02:24:19+03:00

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Иркутский театр юного зрителя имени Александра Вампилова отметил юбилей. Театру – 90 лет! Вот это дата.

Вчера, 11 октября всех театралов ждали в гости на торжественный вечер. Уже на входе были шарики, музыка и веселье.

- Коллектив театра бережно хранит славные традиции своих предшественников и с честью носит имя нашего прославленного драматурга А. Вампилова, - сообщили в пресс-службе театра. - Ценно и то, что театр стремится быть доступным не только для жителей города, но организует гастроли по нашей области. Многочисленные маршруты театра также пролегли в другие города Сибири, Дальнего Востока, в Москву, Санкт - Петербург и за пределы России, в Италию, Монголию, Белоруссию.

«Комсомольская правда» в Иркутске поздравляет Иркутский театр юного зрителя с этой замечательной датой и желает дальнейшего процветания. Ведь, театральное искусство, как ничто другое, касается самых сокровенных глубин нашего сердца, затрагивает важные человеческие ценности и учит полезному.

Справка КП:

В январе 1928 года был принято решение о создании в Иркутске театра рабочей молодежи, а в 1929 году был показан первый спектакль «Бузливая когорта» по пьесе Ивана Скоринко. Театр быстро развивался, и с 1929 года уже гастролировал по городам и поселкам Восточной Сибири с репертуаром, включающим произведения русской и зарубежной классики. В 1937 коллектив получил статус Театра юного зрителя.

Иркутский ТЮЗ всегда славился своей близостью к аудитории, умением простым языком рассказать о самом главном в жизни зрителям любого возраста и профессии.