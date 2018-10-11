2018-10-11T18:08:18+03:00
Спорт

Первая победа: БК «Иркут» на своем паркете обыграл «Университет-Югру»

В составе «оранжево-черных» солировал американец Халиль Дюкс [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Американец Халиль Дюкс №5Американец Халиль Дюкс №5Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Баскетболисты «Иркута» порадовали своих болельщиков, и одержали первую победу в новом сезоне Суперлиги-1. На своем паркете «оранжево-черные» обыграли «Университет-Югру» из Сургута со счетом 76:68.

При этом стартовая четверть у хозяев не задалась. Из-за необязательных фолов, потерь мяча, наши парни проиграли ее со счетом 10:19. Переломным выдался следующий отрезок. Постепенно «оранжево-черным» удалось сократить отставание.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Главным же «застрельщиком» атак сибиряков выступил наш американец Халиль Дюкс, забивший в этой десятиминутке больше половины набранных командой очков. Именно Дюкс сравнял счет к большому перерыву – 38:38, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

В следующей четаерти нашим парням удалось сократить дистанцию до минимума – 55:54, а затем и выйти вперед 61:55. Уверенная концовка и хозяева паркета доводят дело до победы.

Следующий матч «Иркут» проведет на выезде в рамках Кубка России. 14 октября наша команда играет в гостях у южно-сахалинского «Востока-65».

Полную фотогалерею с матча от нашего фотокорреспондента смотрите здесь.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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