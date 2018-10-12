2018-10-12T05:47:21+03:00
Общество

Участок дороги в Шелеховском районе отремонтируют раньше срока

На дорогу Олха – Большой Луг потратят около 100 миллионов рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Участок дороги в Шелеховском районе отремонтируют раньше срока .Участок дороги в Шелеховском районе отремонтируют раньше срока .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Дорожный вопрос в Иркутске – щекотливая тема. Недавно мы пережили автомобильный коллапс на дороге около микрорайона «Союз», но все закончилось гораздо раньше. Работы были выполнены раньше срока.

Еще одна дорога, которую ремонтируют в рамках проекта «Безопасные дороги» - объездная Олха – Большой Луг. Здесь масштабы намного больше. Ремонтируется 7,5 километров, стоимостью 100 миллионов рублей.

– На этом объекте применен комплексный подход, - рассказал генеральный подрядчик объекта Евгенй Липатов. - Весь объект состоит из нескольких участков: первый – относится к городу Шелехову, мы его сделали в прошлом году; от границы Шелехова до Олхи и вдоль всей деревни – этот отрезок будем капитально ремонтировать в следующем году. Сейчас мы завершаем работы на участке с 9 по 16 км, хотя изначально полировалось закончить их только к 2019 году, - объяснил Евгений Липатов.

На данном объекте рабочим осталось доделать совсем немного: уложить верхний слой асфальта длинною в 1 километр, оформить автобусные остановки и провести обустройство. Ориентировочно, подрядчик планирует сдать объект к 30 октября.

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