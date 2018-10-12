2018-10-12T06:12:00+03:00
Общество

В Иркутске подвели итоги «Астрономического диктанта»

В нем приняли участие 37 человек
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске подвели итоги «Астрономического диктанта».В Иркутске подвели итоги «Астрономического диктанта».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Иркутском Планетарии подвели итоги «Астрономического диктанта». Всего в нем приняли участие 37 человек: взрослые и дети. Диктант состоялся 4 октября во время Всемирной недели космоса.

Участником предлагалось ответить на 35 вопросов. Задания были в тестовом варианте. Один вопрос и три варианта ответа. За каждый правильный ответ начислялся один балл.

- Средний результат – 49,7% правильных ответов (17 из 35 баллов), он совпадает со средним результатом по итогам диктанта прошлого года, сообщили в пресс-службе Планетария. - Самый высокий результат – 82,8% правильных ответов (29 из 35), самый низкий – 20% (7 из 35). Среди изучавших астрономию в школе средний результат чуть выше, чем среди не изучавших (16,8 и 16,3 балла соответственно).

Оказалось, что из всех участников 20 человек изучали астрономию в школе, а 17 – нет. Самыми простыми вопросами для трестирующихся оказались вопросы из серии смены дня и ночи. Затруднялись с ответами в блоке про звезды.

Следующий диктант состоится 4 октября 2019 года.

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