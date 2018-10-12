В Иркутске покажут фильм Александра Тарковского и Александра Калашникова «Жесткая сцепка»

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-12T07:26:27+03:00

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На заседании «Иркутского киноклуба» в Иркутском областном краеведческом музее, которое состоится 18 октября, всем желающим бесплатно покажут фильм Михаила Тарковского и Александра Калашникова «Жесткая сцепка». Фильм тесно перекликается с сюжетом книги «Тойота-Креста» Тарковского.

Эта история о том, как обычный сибиряк отправляется в путешествие, чтобы найти своих родственников . Его поезда приобретает новые грани. В дороге он начинает искать самого себя и смысл жизни.

Фильм снимали в разных городах. От Владивостока до Красноярска.

Справка КП:

Михаил Тарковский – русский писатель и поэт. Сначала писал стихи, затем перешел на прозу. Многие его творения были опубликованы в журналах страны. Сейчас у Михаила в копилке семь книг и пять государственных премий. «Жесткая сцепка» - третий фильм, в съемках которых он принял участие.