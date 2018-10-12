2018-10-12T07:42:44+03:00
Экономика

Долги? Машину не продашь: сибиряк рассчитался с банком, чтобы осуществить сделку

После этого он смог снять с регистрации иномарку Subaru Legacy
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Долги? Машину не продашь: сибиряк рассчитался с банком, чтобы осуществить сделку.Долги? Машину не продашь: сибиряк рассчитался с банком, чтобы осуществить сделку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Долгов житель Тайшета накопил немало - 400 тысяч. Причем в основном по кредитам и налогам. Платить по счетам он, однако, и вовсе не собирался. Были ли у него на это хоть какие-то средства, история умалчивает. Однако заемщик владел иномаркой. А когда он решил расстаться с Subaru Legacy, 1999 года выпуска, оказалось, что это невозможно.

- При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины должнику было отказано, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Куда деваться? Неплательщик сразу же отыскал деньги и оплатил долги полностью. Возможно, как раз он и расплатился по счетам средствами, полученными от покупателя авто за только что проданную машину. Как бы там ни было, и налоговая, и финансовые организации дождались возвращения заемных средств.

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