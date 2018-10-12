Чиновницу из Усть-Илимска уволили за превышение должностных полномочий

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-12T10:36:40+03:00

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Чиновницу городской администрации города Усть-Илимска уволили за то, что она обеспечила получение субсидии для предприятия, которое принадлежит ее дочери.

- В период поступления заявки общества на получение субсидии, ее рассмотрения, заключения соглашения о выдаче субсидии ею уведомление о конфликте интересов не направлено, меры к его урегулированию не приняты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Также мать лично принимала участие в осмотре и обследовании предприятия. Нарушений выявлено не было. Однако, при проверке помещений сотрудниками прокуратуры нарушения были установлены. Вскрылись и родственные связи между владелицей предприятия и работницей администрации.

На данный момент чиновница оставила свой пост.

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