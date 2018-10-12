Трое рыбаков пропали в водах Байкала

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-12T11:18:41+03:00

Мужчины должны были вернуться 11 октября, но до сих пор не вышли на связь

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В четверг, 11 октября трое рыбаков отправились на моторной лодке «Обь» из Листвянки в сторону Больших Котов. Мужчины – жители поселка Листвянка и Большая Речка. Они обещали вернуться поздно ночью, но не приехали. Родственники забили тревогу, так как рыбаки не выходят на связь.

- В утренние часы на катере КС-701 сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России была обследована акватория от поселка Листвянки до Больших Котов - поиски результата не дали, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Поисково-спасательной группе пришлось увеличить радиус поиска, так как в водах Байкала в ночное время было усиление северо-западного ветра до 12-15 м/с, что вполне могло повлиять на траекторию движения лодки с рыбаками.

Сейчас сотрудниками поисково-спасательной группы проводится осмотр акватории и береговой полосы от села Посольское Иркутской области до города Бабушкин Кабанского района Бурятии. Также спасатели вылетели на вертолете Ми-8 в район происшествия.