В театре кукол «Аистенок» 13 октября состоится премьера спектакля «Приключения Буратино»

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-12T11:43:11+03:00

В нем будут использованы все планы сценического пространства

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Иркутский театр кукол «Аистенок» планирует представить до конца этого года 4 премьерных спектакля. Уже сейчас все желающие могут посмотреть постановку «Утиная охота» по мотивам произведения Александра Вампилова.

А 13 октября состоится дебют спектакля «Приключения Буратино».

- «Приключения Буратино» – это спектакль большой формы для детей от 4 лет и старше, в котором использованы все планы сценического пространства – от театральной ямы до колосников, - рассказала заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Аксаментова. - Художественное оформление постановки решено в стиле «стимпанк», воспевающем красоту механизмов. В спектакле играют куклы разных систем – тростевые, трюковые, ростовые, тантамарески – и работают актёры в живом плане. Также в постановке используются элементы мультипликации.

Сценарий к спектаклю написал главный режиссер Московского детского театра кукол Валерий Баджи, а воплотил на Иркутской сцене Юрий Уткин - главный режиссер Иркутского областного театр кукол «Аистенок».

- Мы хотим поговорить с ребенком о самом главном в жизни. Кто ты? Настоящий или кукла-марионетка в чьих-то руках, - рассказал Юрий Уткин. - Чтобы ребенок с детства понимал, что всё зависит от него, от поступков, душевного и нравственного наполнения. Поэтому у нас Буратино периодически стоит перед выбором и должен принимать решение сам.

В ноябре театр планирует представить еще одну новую постановку. Спектакль «Иван Царевич и Василиса» будет рассчитан на детей от 7 до 17 лет.