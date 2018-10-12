2018-10-12T12:52:17+03:00
Общество

На ремонт спортивных объектов в Иркутске из бюджета выделят более 900 миллионов рублей

Средства пойдут в ход в 2019 году
Валентина ГИЛЕВИЧ
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На ремонт спортивных объектов в Иркутске из бюджета выделять более 900 миллионов рублей.На ремонт спортивных объектов в Иркутске из бюджета выделять более 900 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Правительство завершает формирование бюджета на предстоящий год. Министерство спорта Иркутской области подало заявку на выделение средств на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Заявка на сумму более 900 миллионов была одобрена.

- В 2019 году в регионе планируется начать строительство двух объектов спорта, - сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев. - Это спортивный оздоровительный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района и стадион областного училища олимпийского резерва в Ангарске, для чего предлагается выделить из областного бюджета более 29 и около 71 млн рублей соответственно. 400 млн рублей в следующем году планируется направить на продолжение строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, около 315 млн рублей - на продолжение возведения физкультурно-оздоровительных комплексов в шести муниципалитетах области и почти 43 млн рублей - на строительство бассейна в поселке Залари.

Также в следующем году планируется продолжить капитальный ремонт здания оздоровительного комплекса в Железногорске-Илимском, стадиона «Водник» в Киренске. Почти 6 миллионов рублей пойдут на первый этап выборочного капитального ремонта дворца спорта «Труд».

Не останутся в стороне и муниципалитеты Иркутской области. На ремонт этих спортивных объектов выделят около 4 миллионов рублей.

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