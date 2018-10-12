В Бурятии руководителя лесхоза привлекли к уголовной ответственности из-за злоупотребления должностными полномочиями

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-12T13:36:50+03:00

Он подписал акт сдачи работы, хотя она не была выполнена

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В Знаменском районе Бурятии руководителя лесхоза привлекли к уголовной ответственности.

- Как установило следствие, руководитель Автономного учреждения РБ «Закаменский лесхоз» достоверно зная о том, что мероприятия по лесовосстановлению в одном из лесных участков Баянгольского лесничества в 2015 году фактически не проведены, создавая видимость работы, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Бурятии. - Указанные действия привели в необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 100 тысяч рублей.

На данный момент ведется расследование. Полиция собирает все необходимые доказательства.

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