2018-10-12T14:26:41+03:00
Общество

Переход на цифровое телевидение: придется ли иркутянам покупать новые телевизоры

С 15 января «цифра» вступит в свои права вместо устаревшего «аналога»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Переход на цифровое телевидение: Придется ли иркутянам покупать новые телевизорыПереход на цифровое телевидение: Придется ли иркутянам покупать новые телевизорыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Картинка почти во всех телевизорах жителей Иркутской области вскоре станет не хуже качества HD. С 15 января 2019 года наш регион, впрочем, как и вся страна полностью перейдет с аналогового телевещания на цифровое. Поэтому всех иркутян интересует вопрос: придется ли покупать новые телевизоры?

- Новые телевизоры покупать необязательно, - объясняет заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области Александр Дроздов. - Достаточно приобрести цифровую приставку, поддерживающую стандарт вещания DVB-T2. Самое простое оборудование будет стоить 700 рублей. Подключить его можно самостоятельно. У современных же телевизоров такие тюнеры уже встроены.

Кроме того, в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов платить абонентскую плату за телепросмотр не надо. Если же возникнут трудности, то специально обученные волонтеры помогут в подключении. Не переживайте! И еще одно замечание: современные технологии дойдут не до всего населения. Для жителей труднодоступных поселков (а таких в регионе сейчас 562. - Прим. ред.) предусмотрена другая технология - спутниковое вещание. Да, предоставлять сигнал им будут бесплатно, но придется приобрести спутниковые антенны, стоимость которых начинается от 5 тыс. рублей. Но это того стоит. Самое главное преимущество цифры - это более качественное изображение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Документальный фильм Иркутского кинофонда получил приз на международном фестивале в Киеве
Влюбленный парень из Читы стал жертвой кражи
В Бурятии руководителя лесхоза привлекли к уголовной ответственности из-за злоупотребления должностными полномочиями
На ремонт спортивных объектов в Иркутской области из бюджета выделят более 900 миллионов рублей
В театре кукол «Аистенок» 13 октября состоится премьера спектакля «Приключения Буратино»
«Фермерский клуб» приглашает участников
Трое рыбаков пропали в водах Байкала
Чиновницу из Усть-Илимска уволили за превышение должностных полномочий
О первом университете
Кафе на территории овощебазы в Иркутске сгорело утром 12 октября
Долги? Машину не продашь: сибиряк рассчитался с банком, чтобы осуществить сделку
В Иркутске покажут фильм Александра Тарковского и Александра Калашникова «Жесткая сцепка»
В Иркутской области под подозрение попали главы местных администраций и депутаты
Сергей Левченко: Жители Братска не должны страдать из-за финансовых нарушений
Дом мэра города Киренска обокрали: преступники вытащили имущество на сумму более 1 миллиона рублей
В Иркутске подвели итоги «Астрономического диктанта»
Покупайте ежедневный выпуск "Комсомольской правды" и получайте книгу в подарок
Открытие "Корея Лайф Центр" в Иркутске