Переход на цифровое телевидение: придется ли иркутянам покупать новые телевизоры

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-12T14:26:41+03:00

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Картинка почти во всех телевизорах жителей Иркутской области вскоре станет не хуже качества HD. С 15 января 2019 года наш регион, впрочем, как и вся страна полностью перейдет с аналогового телевещания на цифровое. Поэтому всех иркутян интересует вопрос: придется ли покупать новые телевизоры?

- Новые телевизоры покупать необязательно, - объясняет заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области Александр Дроздов. - Достаточно приобрести цифровую приставку, поддерживающую стандарт вещания DVB-T2. Самое простое оборудование будет стоить 700 рублей. Подключить его можно самостоятельно. У современных же телевизоров такие тюнеры уже встроены.

Кроме того, в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов платить абонентскую плату за телепросмотр не надо. Если же возникнут трудности, то специально обученные волонтеры помогут в подключении. Не переживайте! И еще одно замечание: современные технологии дойдут не до всего населения. Для жителей труднодоступных поселков (а таких в регионе сейчас 562. - Прим. ред.) предусмотрена другая технология - спутниковое вещание. Да, предоставлять сигнал им будут бесплатно, но придется приобрести спутниковые антенны, стоимость которых начинается от 5 тыс. рублей. Но это того стоит. Самое главное преимущество цифры - это более качественное изображение.