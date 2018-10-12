2018-10-12T15:37:15+03:00
Происшествия

Влюбленный парень из Читы стал жертвой кражи

Он оставил барсетку на скамейке, когда пошел провожать до двери возлюбленную
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Влюбленный парень из Читы стал жертвой кражи.Влюбленный парень из Читы стал жертвой кражи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже имущества обратился молодой человек, житель города Читы. Он утверждал, что во время свидания оставил барсетку с деньгами, кредитными картами и другими личными вещами на лавочке, а сам пошел провожать возлюбленную до двери дома. Когда вернулся, сумки уже не было на месте.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чите установили подозреваемого и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Сейчас в отношении преступника заведено уголовное дело по статье «Кража».

Часть похищенного была изъята и возвращена владельцу.

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