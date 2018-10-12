2018-10-12T16:22:28+03:00
Общество

Документальный фильм Иркутского кинофонда получил приз на международном фестивале в Киеве

Фестиваль «Покров» 2018 прошел в Киеве 11 октября
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Документальный фильм Иркутского кинофонда получил приз на международном фестивале в Киеве. Фото: пресс-служба Иркутского областного кинофонда.Документальный фильм Иркутского кинофонда получил приз на международном фестивале в Киеве. Фото: пресс-служба Иркутского областного кинофонда.
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Картина Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» завоевал приз зрительских симпатий на международном фестивале православного кино. «Покров» 2018 завершился в Киеве 11 октября.

Фильм Иркутского режиссера Марии Кельчевской был оценен по достоинству зрителями фестиваля. Помимо этого картина также была отмечена в номинации «За лучшее освещение исторических событий».

Сценарий к фильму написала Анастасия Зверькова , а представила его на фестивале одна из главных героинь – художник-живописец Елена Алешина.

Справка КП:

Съемки фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» начались еще в 2015 году. В основу легли реальные факты из жития святого. Через два года фильм был снят. Тогда картина получила грант Президента Российской Федерации.

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