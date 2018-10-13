СЕГОДНЯ 03:02 2018-10-13T03:02:22+03:00

В Бурятии ликвидировали крупный пожар: спасатели тушили возгорание почти пять часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Горела площадь в 8,5 тысяч квадратных метров[фото]

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В 9 утра 12 октября в центральный пожарный пункт поступило сообщение о возгорании ремонтного бокса на территории угольного разреза в поселке Саган-Нур. На место происшествия выехало 13 единиц техники и 38 человек.

- Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений проведена эвакуация обсуживающего персонала численностью около 25 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. – Во время пожара произошло частичное обрушение крыши. Ветровая нагрузка, высота здания до 16 метров способствовала быстрому распространению огня всей площади кровли.

Когда пожар потушили, специалисты провели специальные работы по проливке и разбору строительных конструкций. Благодаря слаженной работе пожарных огонь удалось потушить быстро.

Установлено, что площадь горения составила 8500 кв.м. Пожарным понадобилось около пяти часов, чтобы полностью устранить возгорание. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент на месте работают специалисты, которые установят причину возгорания.