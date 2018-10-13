2018-10-13T05:52:48+03:00
Происшествия

Заведующая детским садом в Иркутской области осуждена по трем статьям

Она присвоила себе более миллиона рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Заведующая детским садом в Иркутской области осуждена по трем статьям.Заведующая детским садом в Иркутской области осуждена по трем статьям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Три года, а именно с 2013 по 2016 заведующая детским садом превышала свои должностные полномочия. А именно, фальсифицировала официальные документы, принимала на работу лиц, которые свои трудовые обязанности не выполняли, а некоторые даже и не знали, что трудоустроены в детском саду. Все документы женщина подавала в бухгалтерию комитета образования районной администрации. Заработная плата начислялась псевдо работникам, а на самом деле уходила в карман заведующей. Таким способом ей удалось похитить 870 тысяч рублей.

- Кроме того, в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года она, используя служебные полномочия, путем подделки подписей в платежных ведомостях о выдаче работникам детского сада стимулирующих выплат и заработной платы присвоила денежные средства, принадлежащие 26 работникам, на общую сумму около 610 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.

С обвинением подсудимая согласилась в полной мере и вину признала.

Суд признал ее виновной по трем статьям: хищение чужого имущества, служебный подлог и мошенничество. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме этого бывшая заведующая в течение 3 лет не сможет занимать должности в государственных органах. Ей придется возместить полный ущерб.

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