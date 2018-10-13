2018-10-13T06:39:18+03:00
Общество

Водители, будьте внимательны: с 13 октября в Иркутске ограничат движение по улице Красноярской

Это связано с ремонтными работами
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Водители, будьте внимательны: с 13 октября в Иркутске ограничат движение по улице Красноярской.Водители, будьте внимательны: с 13 октября в Иркутске ограничат движение по улице Красноярской.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 9 часов утра 13 октября и до 6 утра 15 октября будет ограничено движение на пересечении улиц Красноярская и Лызина. Это связано с ремонтными работами на канализационных сетях. Об сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Также напомним об еще одном огарничении движения в Ленинском районе. На две недели будет ограничего движение по улице Томсона на участке от улицы Розы-Люксембург до улицы Тельмана. Там ограничение действует с 12 по 27 октября. Это связано с работами по устройству линевой канализации.

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