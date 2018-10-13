2018-10-13T09:21:08+03:00
Общество

«Комсомолка» выпустила шестой выпуск журнала «Моя любимая школа»

Уже совсем скоро они окажутся в руках всех первоклассников города
Валентина ГИЛЕВИЧ
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«Комсомолка» выпустила шестой выпуск журнала «Моя любимая школа» .«Комсомолка» выпустила шестой выпуск журнала «Моя любимая школа» .
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Первое сентября – самый запоминающийся праздник детства. Когда ты не видел своих любимых одноклассников все лето, так скучал по ним и ждал встречи. И вот, наступил День знаний! Море веселья и радости, поздравлений и подарков. А какие эмоции испытывает первоклашка, который только первый раз переступит порог школы.

«Комсомольская правда» в Иркутске совместно с фотографами- волонтерами уже шестой год подряд проводит проект «Моя любимая школа». Во все учебные заведения города отправляются фотографы и делают памятные снимки каждого первоклашки.

- Эмоции у всех разные, - рассказывают фотографы куратору проекта Надежде Шиловой. – Кто-то напуган, кто-то в недоумении, а кто-то безмерно счастлив. От этого и интереснее работа. Первоклашек много, кажется, будто они все одинаковые, но если вглядеться в каждого отдельно, то можно увидеть много интересного. Это мы и попытались запечатлеть.

Журнал «Комсомолка» дарит каждому первокласснику.

Да, это прекрасная возможность через пару десятков лет сесть и открыть журнал, вспомнить свой первый день в школе и проникнуться ностальгией.

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