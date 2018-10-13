Пенсионер из Ангарска стал жертвой мошенников: мужчина перевел преступникам 355 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-13T07:53:09+03:00

Он надеялся на компенсацию, а в итоге сам остался без денег

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В отдел полиции обратился 71-летний житель Ангарска. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. В конце августа ему позвонили неизвестные люди и представились работниками юридической компании. Они, якобы занимаются выплатами денежных компенсаций за ранее приобретенные некачественные лекарства. Мужчина в это поверил. Мошенники предупредили, что за помощь в оформлении компенсации ему придется заплатить.

- Для мужчины была организована цепочка звонков от разных «должностных лиц», - сообщили в пресс-службе УМВД по Иркутской области. - Это и заставило его поверить в реальность грядущей компенсации. В течение двух недель мужчина переводил деньги на разные счета, указанные злоумышленниками. Когда же стоимость услуг специалистов, страховки, оформления документов и банковской ячейки достигла 355 тысяч рублей, потерпевший решил обратиться в полицию.

Полицейским удалось установить, что номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Москве.

По данному делу ведется следствие.