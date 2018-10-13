2018-10-13T08:41:42+03:00
Происшествия

В Бурятии мужчина украл у семьи имущество на 65 тысяч рублей

Пока хозяев не было дома, преступник проник в квартиру
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Бурятии мужчина украл у семьи имущество на 65 тысяч рублейВ Бурятии мужчина украл у семьи имущество на 65 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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51-летняя жительница Бурятии обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что в период с 7 по 9 октября в ее дом проник некто и похитил материальные ценности. Хозяйка квартиры отметила, что три дня никого не было дома и в какой день точно произошло преступление неизвестно.

- Злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом и похитил электроинструменты, бытовые электроприборы, электроинструменты, а также носимые вещи, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Ущерб, причиненный семье, составил 64 500 рублей.

Полиция в скором времени вышла на след преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий 34-летний преступник был задержан. Мужчина нигде не работает, и ранее уже был судим. Похищенные вещи частично были возвращены владельцам.

В настоящее время вор находится под следствием.

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