Пожар в столовой школы №17 Усть-Илимска
В ночь с 12 на 13 октября в школе №17 Усть-Илимска произошло возгорание.
Очаг возгорания случился в школьной столовой. На момент прибытия пожарных помещение столовой и примыкающие к ней классы были в сильном задымлении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.
Пожар удалось ликвидировать с помощью двух огнетушителей. Огонь повредил помещение площадью в 30 квадратных метров и посудомоечную машину.
Во время пожара в здании находился только сторож. Она сильно надышалась угарным газом. Сейчас женщина находится с больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
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