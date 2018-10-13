Пожар в столовой школы №17 Усть-Илимска

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-13T10:17:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 12 на 13 октября в школе №17 Усть-Илимска произошло возгорание.

Очаг возгорания случился в школьной столовой. На момент прибытия пожарных помещение столовой и примыкающие к ней классы были в сильном задымлении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

Пожар удалось ликвидировать с помощью двух огнетушителей. Огонь повредил помещение площадью в 30 квадратных метров и посудомоечную машину.

Во время пожара в здании находился только сторож. Она сильно надышалась угарным газом. Сейчас женщина находится с больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Читайте также:

Заведующая детским садом в Иркутской области осуждена по трем статьям: мошенничество, хищение стредств и сужебный подлог. Она оформляла знакомых в качестве работников учереждения, некоторые даже не знали об этом. В итоге заработную плату за них получала она и тратила на свои нужды. В общем женщина обманула администрацию на сумму около 1 миллиона рублей.