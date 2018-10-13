СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-13T10:05:04+03:00

В Иркутске двое молодых людей украли машину и подожгли ее в лесу. Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области.

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В середине сентября в поселке Молодежном Иркутского района было совершено преступление. С заявлением в полицию пришел местный житель 20 лет. Студент рассказал, что припарковал машину «ВАЗ» под окнами общежития, а когда утром спустился, чтобы поехать по делам, не обнаружил транспортного средства.

- Сыщики опросили возможных очевидцев и свидетелей случившегося, изучили видео с камер наблюдения, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области. - На причастность к совершению деяния были проверены десятки людей, ранее судимых за имущественные деяния.

На подозреваемого составили ориентировки и передали наружным нарядам полиции. Через некоторое время авто удалось найти в лесу. Седан был полностью сожжен.

Чуть позже причастных к угону и поджогу нашли. Ими оказались двое местных жителей 20-летнего возраста. Оба были ранее судимы за кражи и грабежи.

На обоих завели по два уголовных дела по статьям «Угон» и «Умышленное повреждение имущества».