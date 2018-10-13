2018-10-13T12:57:00+03:00
Общество

В Черемхово открыли памятник погибшему в Сирии летчику

Неравнодушные студенты еще в феврале предложили администрации этот проект
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Черемхово открыли памятник погибшему в Сирии летчику. Фото: пресс-служба города Черемхова.В Черемхово открыли памятник погибшему в Сирии летчику. Фото: пресс-служба города Черемхова.
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Вчера, 12 октября в Черемховской городской роще состоялось торжественное открытие памятника погибшему в Сирии летчику Роману Филипову.

На церемонии собрались главы администрации, школьники, студенты и мэр Черемхово Вадим Семенов.

Инициаторами возвести памятник стали неравнодушные к подвигу россиянина студенты Черемховского горнотехнического колледжа. В феврале этого года с предложением они обратились в администрации. Их проект поддержали. Идея композиции принадлежит мэру города.

Памятник представляет собой взмывающий в небо самолет, а под ним российский флаг и руки человека.

- То, что в шахтерском городке за многие тысячи километров от Сирии молодежь, так близко - сердцем и душой – отреагировала на гибель российского пилота, это достойно уважения, - отметил мэр города Черемхово Вадим Семенов. - Подвиг Романа Филипова – это показатель характера, самоотверженности русского человека. Сегодня мы открыли памятник настоящему герою, который исполнил свой долг ценою жизни. И память о человеке, который совершил настоящий подвиг, останется навсегда. Я горжусь тем, что в нашем городе появился такой сквер и уверен, что это будет одно из любимых мест жителей Черемхово.

Все присутствующие на мероприятии почтили память Романа Филипова минутой молчания и запустили в небо белые шары.

Справка КП:

Роман Филипов – российский летчик, который погиб 6 февраля. Его штурмовик подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Роман всячески пытался спасти самолет и своего напарника. В итоге принял решение катапультироваться. Уже на земле его окружили боевики, но шансов спастись не было, поэтому Роман Филипов решился на страшное – подорвал себя гранатой, чтобы не оказаться в плену.

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