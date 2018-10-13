Кубок Азии по ушу-саньда прошел в Иркутске 12 октября

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-13T13:56:06+03:00

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12 октября прошли соревнования Кубок Азии по ушу-саньда в Иркутске. Во дворце спорта «Труд» схлестнулись лучшие спортсмены России.

— Межрегиональный турнир Кубок Азии был задуман в целях развития и популяризации спортивной дисциплины ушу-саньда, — заявил Денис Дмитриев, председатель спортивной федерации ушу Иркутской области. — Впервые он стартовал в городе Благовещенске 21 января этого года, второй турнир проходит сегодня у нас. Участники соревнований приехали из всех городов Иркутской области, а также из республики Тыва, Новосибирской области, Красноярского края и регионов Дальневосточного федерального округа. Основная цель нашего мероприятия заключается в том, чтобы спортсмены Сибири и Дальнего Востока чаще встречались, обменивались опытом, а также для подготовки к более серьезным соревнованиям, таким как первенство, чемпионат, Кубок России.

В планах Федерации ушу собрать 300 спортсменов и организовать большой, многодневный тур.

Фотоотчет с соревнований вы можете посмотреть здесь.