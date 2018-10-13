СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-13T14:31:11+03:00

Певица Монеточка отменила концерт в Иркутске: она извинилась перед фанатами в видеообращении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас девушка находится в одном из отелей Иркутска [видео]

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Концерт певицы Монеточки отменен. Об этом стало известно сегодня вечером. Девушка даже записала видеообращение к фанатам.

- Ребята, я к вам с ужасными новостями, - сказала Монеточка. – Я заболела, весь прошлый концерт отплясала с температурой, но сегодня мне врач напрочь запретил это делать. Вот смотрю я на иркутский закат, и мое сердце разбивается. Мой дар, мой голос предал меня. Был вариант спеть под фанеру, но это было бы неуважение к вам.

Напомним, концерт популярной певицы Монеточки должен был состояться сегодня в одном из ночных клубов Иркутска.

Все приобретенные билеты можно сдать в кассе, либо дождаться следующего концерта певицы, так как они будут действительны. Она пообещала, что скоро вернется.

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