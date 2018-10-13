Дорожный ремонт в Иркутской области на трассе Р-255 Сибирь закончили досрочно

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-13T14:48:44+03:00

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В Зиминском районе Иркутской области раньше срока завершился капитальный ремонт участка трассы Р-255. Дорожное полотно сменили с 1595-го километра по 1601-й километр.

- В ходе капитального ремонта шести километровм трассы подрядная организация исправила продольный и поперечный профиль дорожного полотна, приведя его в соответствие с современными техническими нормативами, основание устроено методом холодного ресайклинга, сообщили в пресс-службе Росавтодора. - В качестве верхнего слоя покрытия применен щебеночно-мастичный асфальтобетон на площади 61 тыс. кв. м со стабилизирующей добавкой на основе целлюлозного волокна, что обеспечит повышенную устойчивость к старению, образованию трещин и увеличит долговечность покрытия.

Помимо этого рабочие обустроили систему поверхностного водоотвода, заменили железобетонные трубы на металлические, привели в нормальное состояние шесть примыканий и два пересечения с местными автодорогами в населенные пункты Барагадай, Кимильтей. Карымск. А также в целях безопасности были установлены барьерные ограждения, заменены дорожные знаки и направляющие сигнальные столбики многое другое.