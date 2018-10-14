СЕГОДНЯ 06:35 2018-10-14T06:35:33+03:00

ДТП в Иркутской области: при столкновении «Мерседеса» и «Тойоты» двое погибли, один госпитализирован. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Жуткое ДТП произошло в Заларинском районе 14 октября. На трассе р-255 столкнулись два автомобиля – «Мерседес» и «Тойота Клюгер». Это произошло недалеко от поселка Тыреть на Унгинской горе.

- В аварии погибли водитель и пассажирка Мерседеса 1995 годов рождения, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. - Водитель кроссовера госпитализирован.

Предварительно известно, что «Мерседес» выехал на полосу встречного движения. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следователи. Они выясняют все подробности произошедшего. Полицейские призывают водителей быть внимательней.

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