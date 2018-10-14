2018-10-14T06:35:33+03:00
Авто

ДТП в Иркутской области: при столкновении «Мерседеса» и «Тойоты» двое погибли, один госпитализирован

По предварительной информации, «Мерседес» вылетел на встречку
Ольга БУЕВА
Поделиться:
ДТП в Иркутской области: при столкновении «Мерседеса» и «Тойоты» двое погибли, один госпитализирован. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.ДТП в Иркутской области: при столкновении «Мерседеса» и «Тойоты» двое погибли, один госпитализирован. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло в Заларинском районе 14 октября. На трассе р-255 столкнулись два автомобиля – «Мерседес» и «Тойота Клюгер». Это произошло недалеко от поселка Тыреть на Унгинской горе.

- В аварии погибли водитель и пассажирка Мерседеса 1995 годов рождения, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. - Водитель кроссовера госпитализирован.

Предварительно известно, что «Мерседес» выехал на полосу встречного движения. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следователи. Они выясняют все подробности произошедшего. Полицейские призывают водителей быть внимательней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске задержан 41-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, который утром, 8 октября спровоцировал страшную аварию на улице Мира в Иркутске-II. Выяснилось, что перед самым столкновением, нарушитель на Toyota Land Cruiser, протаранил KIA Rio, от удара седан выбросило на встречную полосу, где и произошло столкновение с Mitsubishi. Сам нарушитель скрылся с места аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер Кирилл Леви: известный геолог, ученый иркутского Института земной коры
Житель Бурятии перевозил наркотики в автобусе «Аршан-Иркутск»
Дорожный ремонт в Иркутской области на трассе Р-255 Сибирь закончили досрочно
Певица Монеточка отменила концерт в Иркутске: она извинилась перед фанатами в видеообращении
Кубок Азии по ушу-саньда прошел в Иркутске 12 октября
В Черемхово открыли памятник погибшему в Сирии летчику
В Иркутске двое молодых людей украли машину и подожгли ее в лесу
Пожар в столовой школы №17 Усть-Илимска
В Бурятии мужчина украл у семьи имущество на 65 тысяч рублей
Пенсионер из Ангарска стал жертвой мошенников: мужчина перевел преступникам 355 тысяч рублей
«Комсомолка» выпустила шестой выпуск журнала «Моя любимая школа»
Водители, будьте внимательны: с 13 октября в Иркутске ограничат движение по улице Красноярской
Заведующая детским садом в Иркутской области осуждена по трем статьям
Не только спорт, а целая философия. Записываем ребенка в секцию каратэ