2018-10-14T09:42:20+03:00
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В Братске школьникам напомнили правила дорожного движения

Школьники усваивали информацию в игровой форме
Ольга БУЕВА
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В Братске школьникам напомнили правила дорожного движения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.В Братске школьникам напомнили правила дорожного движения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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В Братске ученикам третьего класса напомнили о безопасности. Это особенно актуально в начале учебного года. Тем более, что на дорогах Иркутской области уже были трагические происшествия с детьми.

- Мы напомнили школьникам, как правильно переходить проезжую часть, на что в первую очередь нужно обращать внимание, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Чтобы информация усвоилась лучше, занятия провели в игровой форме. Дети разгадывали загадки, собирали пазлы и т.д. На экране продемонстрировали фотографии с мест ДТП. Также школярам показали мультфильмы о правилах ПДД.

Полицейские раздали школьникам фликеры (специальные светоотражающие наклейки) и рекомендовали их носить на одежде.

Подобные занятия проходят во всех школах Иркутской области. Также полицейские советуют родителям чаще напоминать о них детям.

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