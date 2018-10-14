2018-10-14T12:22:41+03:00
Спорт

ФК «Зенит» из Иркутска сыграл заключительную игру на первенстве России вничью – 0:0

В Барнауле иркутяне сразились с местным «Динамо»
Ольга БУЕВА
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ФК «Зенит» из Иркутска сыграл заключительную игру на первенстве России вничью – 0:0ФК «Зенит» из Иркутска сыграл заключительную игру на первенстве России вничью – 0:0Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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13 октября иркутский «Зенит» провел заключительный официальный матч в Барнауле. Футболисты сыграли с местным «Динамо». Матч прошел на местном стадионе «Динамо». Зрителями стали 650 болельщиков.

- Если первый тайм матча проходил в равной борьбе, со взаимными шансами на успех, то во второй половине встречи наблюдалось заметное преимущество иркутян, - сообщают на официальном сайте «Зенита»

Но гол забить так и не удалось. И вновь, уже в третий раз в нынешнем первенстве, матч «Динамо» и «Зенита» закончился счетом 0:0.

Напомним, это не первая игра нашей команды, которая закончилась таким же результатом. В очередном матче Профессиональной футбольной лиги футболисты иркутского «Зенита» на своем поле сыграли вничью с лидером турнирной таблицы омским «Иртышом» со счетом 0:0. Встреча проходила 29 сентября на стадионе «Труд»

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