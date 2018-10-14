2018-10-14T14:58:43+03:00
Происшествия

В Бурятии женщина вонзила в сожителя нож

В тяжелом состоянии мужчину привезли в больницу
Ольга БУЕВА
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В Бурятии женщина вонзила в сожителя ножВ Бурятии женщина вонзила в сожителя ножФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Бурятии в одно из больниц доставили мужчину с ранением живота. Выяснилось, что на него с ножом напала сожительница. С приникающей раной брюшной полости 52-летнего местного жителя доставили в больницу.

- Женщину уже задержали, она дает показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – Ранее она уже была судима за подобное преступление.

В полиции рассказали, что конфликт произошел во время распития спиртных напитков. Видимо, не найдя подходящих слов, разгневанная 47-летняя подозреваемая схватилась за нож. Сейчас ей грозит реальный срок за нанесение тяжких увечий.

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Жуткая история произошла в четверг, 12 июля, в Иркутске. Около пяти часов вечера в ЦПКиО напали на женщину. Как стало известно корреспонденту «КП»-Иркутск из источников в правоохранительных органах, прохожий нанес 41-летней иркутянке несколько ножевых ранений.

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