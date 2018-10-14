СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-14T18:08:16+03:00

Мотоциклист погиб в Ангарске при столкновении с иномаркой. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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В Ангарске погиб мотоциклист. ДТП произошло сегодня, 14 октября на улице Алешина около 18.00. По предварительной информации, 42-летний водитель Пежо при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Рейсер.

- Мотоциклист погиб на месте ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Иномарка от удара столкнулась еще с двумя машинами, которые были припаркованы недалеко от дороги.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Они проводят доследственную проверку. Полицейские просят очевидцев страшного ДТП обращаться в ближайшее отделение полиции.

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