2018-10-14T18:08:16+03:00
Авто

Мотоциклист погиб в Ангарске при столкновении с иномаркой

Трагическое ДТП произошло на улице Алешина
Ольга БУЕВА
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Мотоциклист погиб в Ангарске при столкновении с иномаркой. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Мотоциклист погиб в Ангарске при столкновении с иномаркой. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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В Ангарске погиб мотоциклист. ДТП произошло сегодня, 14 октября на улице Алешина около 18.00. По предварительной информации, 42-летний водитель Пежо при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Рейсер.

- Мотоциклист погиб на месте ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Иномарка от удара столкнулась еще с двумя машинами, которые были припаркованы недалеко от дороги.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Они проводят доследственную проверку. Полицейские просят очевидцев страшного ДТП обращаться в ближайшее отделение полиции.

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Серьезная авария произошла около двух ночи вблизи села Смоленщина под Иркутском. По предварительной версии, водитель мотоцикла Suzuki Bandit 400 выезжал со второстепенной дороги на федеральную трассу и столкнулся с автомобилем Nissan Laurel, который двигался из Иркутска.

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