2018-10-15T03:14:03+03:00
Спорт

БК «Иркут» проиграл «Востоку-65» в 1/16 Кубка России по баскетболу

Иркутяне вылетели из турнира
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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БК «Иркут» проиграл «Востоку-65» в 1/16 Кубка России по баскетболуБК «Иркут» проиграл «Востоку-65» в 1/16 Кубка России по баскетболуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Баскетболисты «Иркута» вылетели из розыгрыша Кубка России, проиграв в 1/16 финала «Востоку-65» в Южно-Сахалинске со счетом 66:83.

Матч начался в равной борьбе. Обе команды не отпускали друг друга более чем на 3 очка, но лидерство захватили хозяева паркета, которые выиграли первую четверть со счетом 23:19. Второй отрезок иркутские баскетболисты, в составе которых отсутствовал лидер атак, американец Халил Дюкс провалили, и позволили «Востоку-65» оторваться в счете – 49:26.

- В сравнении с предыдущим игровым отрезком, в третьей четверти «Иркут» выглядел поувереннее. Однако сократить отставание от южно-сахалинцев так и не удалось. В четвертом отрезке хозяева уверенно довели дело до победы, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

Следующий матч «Иркут» проведет уже в рамках Суперлиги-1. 19 октября «оранжево-черные» сыграют в Екатеринбурге с местным «Уралмашем».

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