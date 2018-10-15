Срубили лес на 2 миллиона рублей: банда черных лесорубов предстанет перед судом в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:33 2018-10-15T04:33:13+03:00

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Не уйдет от наказания банда черных лесорубов из Иркутской области, которых поймали с поличным в ноябре 2017 года в Боханском районе. Тогда они срубили более 380 м³ леса, причинив ущерб в 2,2 миллиона рублей. Кроме того, выяснилось, что злоумышленники причастны еще к 4 незаконным рубкам.

Напомним, организатор группы, сразу после задержания своих сообщников скрылся, и был задержан только в январе этого года. При обыске у него нашли автомат Калашникова с патронами. Теперь ему придется полностью возместить нанесенный ущерб. Для этого, на два его автомобиля уже наложен арест. К тому же главарь банды, вместе с подельниками вскоре предстанет перед судом.

- Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Кроме этого, за незаконный оборот оружия, лидеру группы грозит лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.