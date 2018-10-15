Отправился подметать улицы: житель Нижнеудинска получил 100 часов обязательных работ за неуплату штрафа

СЕГОДНЯ 05:07 2018-10-15T05:07:27+03:00

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Никакие штрафы не исправили водителя из Нижнеудинска, которого поймали пьяным за рулем, в тот момент, когда он раскатывал по улицам города. Даже получив 30 тысяч рублей штрафа, и лишившись прав на полтора года, он вскоре вновь сел за руль пьяным, и опять был поймал инспекторами ГИБДД. Теперь ему предстояло выплатить уже 60 тысяч рублей. Но делать этого нарушитель не торопился.

Судебные приставы составили на него протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», и направили его в суд, который вынес горе-водителю наказание в виде 100 часов обязательных работ.

- Нарушитель начал отбывать наказание в одной из управляющих компаний Нижнеудинска дворником, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Трудовая терапия возымела свое действие. Мужчина сразу оплатил задолженность в полном объеме. Но от новой работы это его не спасет.