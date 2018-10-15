Экс-вратарь сборной России Георгий Гелашвили перешел в ХК «Ермак»

СЕГОДНЯ 07:18 2018-10-15T07:28:11+03:00

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Пополнение в составе ангарского «Ермака». Ряды «оранжевых» укрепили несколько новых хоккеистов, среди которых экс-вратарь сборной России Георгий Гелашвили. Также, за плечами 35-летнего голкипера опыт выступления за такие клубы Континентальной хоккейной лиги, как «Трактор», «Локомотив», «Торпедо», магнитогорский «Металлург».

В прошлом сезоне голкипер защищал цвета карагандинской «Сарыарки». За национальную команду Георгий Гелашвили сыграл два матча на этапе Евротура в 2009 году. В том же году, в составе ярославского «Локомотива» он стал финалистом Кубка Гагарина, и лучшим вратарем КХЛ.

Кроме Гергия Гелашвили состав «Ермака» также пополнил 25-летний защитник Алексей Шестопалов, который поиграл за такие клубы ВХЛ как: «Барс», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нефтяник», ХК «Рязань», «Торпедо».

В пресс-службе «Ермака» добавляют, что в то же время покинули команду защитники Максим Сергеев и Егор Волков.