2018-10-15T07:46:41+03:00
Общество

Глава Иркутска Дмитрий Бердников вошел в тройку лидеров среди мэров городов СФО

Градоначальник занял третье место
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Глава Иркутска Дмитрий Бердников вошел в тройку лидеров среди мэров городов СФОГлава Иркутска Дмитрий Бердников вошел в тройку лидеров среди мэров городов СФО
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Компания «Медиалогия» опубликовала новый список лидеров мэров городов Сибирского федерального округа. По его результатам глава Иркутска Дмитрий Бердников вошел в тройку лидеров. При этом, нашему градоначальнику удалось подняться в рейтинге на две строчки – с пятого места на третье.

- Первое место занимает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. - Второе – глава Томска Иван Кляйн. Следом за Дмитрием Бердниковым идут мэр Красноярска Сергей Еремин и глава Омска Оксана Фадина.

Добавим, что рейтинг мэров построен на основе цитируемости в средствах массовой информации. База СМИ включает более 46 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Так, в сентябре сообщали о том, что Дмитрий Бердников выступил с докладом на четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Также мэр Иркутска провел встречу с генеральным консулом республики Индия Кумаром Субхамом.

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