СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-15T07:52:13+03:00

На Байкале спасатели исследовали около 4 тысяч километров в поисках рыбаков. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

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Судьба троих мужчин, ушедших на лодке «Обь» из поселка Листвянка вечером 11 октября на рыбалку, все еще остается неизвестной. После того как они не вышли на связь с родственниками, были организованы поиски. Сейчас к поискам привлечены силы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, авиация МЧС России, сотрудники полиции, волонтеры. Для поиска уже используют вертолет Ми-8, два катера «Мангуст», катера «КС-701», «Кальмар», «Кингфишер».

- Спасательные группы уже прошли3939,2 кв.км.акватории озера Байкал и 266,8 км. береговой полосы по маршруту: залив «Лиственничный» - пос. Танхой Республика Бурятия - г. Бабушкин Республика Бурятия - мыс «Толстый», - сообщает пресс – служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Пока безрезультатно.

В дальнейшем МЧС планирует проход катеров вдоль Восточного и Западного побережья Байкала с локаторами бокового обзора.