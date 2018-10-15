2018-10-15T09:20:50+03:00
Происшествия

Мошенница пыталась снять деньги с чужого счета в банках Ангарска

Возбуждено уголовное дело, аферистка объявлена в розыск
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мошенница пыталась снять деньги с чужого счета в банках Ангарска, полиция просит помощи в ее розыске.Мошенница пыталась снять деньги с чужого счета в банках Ангарска, полиция просит помощи в ее розыске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Женщина, на вид 50-60 лет. Волосы темные, короткие, над левой губой родинка. Телосложение плотное. Таковы приметы аферистки, которую объявила в розыск полиция региона. Она может появиться в банках, пытаясь провернуть очередное мошенничество.

В ангарском филиале крупного банка мошенница пыталась снять деньги с чужого счета с помощью поддельного паспорта. Представившись вкладчиком, она требовала обналичить деньги со счета. Но замыслам преступницы не суждено было сбыться. Бдительные банковские работники раскрыли ее, однако ей удалось сбежать с места преступления.

- Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, – «Мошенничество», правоохранительными органами установлено 6 противоправных посягательств подобного характера, причинившие общий ущерб порядка 3 млн.рублей в городах Иркутске, Шелехове, Ангарске и Байкальске, - сообщает пресс – служба ГУ МВД по Иркутской области. -. Полиция принимает меры по установлению личности человека, предоставившего в распоряжение преступникам персональные данные вкладчиков, что позволило использовать их в противоправных целях

Ранее, в августе полицейскими был задержан лидер преступной группы, в которую как они полагают, и входила ангарская мошенница. Уже установлено, что это ранее судимый житель Улан-Удэ. Кроме них, в состав группы входили еще два человека, чьи личности сейчас устанавливаются.

Граждан имеющих сведения о личности подозреваемой просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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