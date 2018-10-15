Мошенничество на рынке недвижимости: в Улан-Удэ поймали квартирного афериста

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-15T10:15:34+03:00

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Полицейские Улан-Удэ задержали 21 -летнего местного жителя. Полицейским удалось установить, что подозреваемый арендовал жилье посуточно, чтобы в дальнейшем, представившись собственником, сдать квартиру новым жильцам. По отработанной схеме через социальные сети он заманивал будущих жертв низкой стоимостью арендной платы. Получив плату за два месяца вперед с доверчивых новоселов, молодой человек исчезал.

Далее обманутых квартирантов ждала встреча с настоящими собственниками.

- В настоящий момент подозреваемому предъявлены два эпизода, - сообщает пресс-служба МВД по республике Бурятия. - Сумма ущерба от его действий оценивается в 48 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Идет проверка на причастность к аналогичным преступлениям.

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