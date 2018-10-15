Новые дома получат жители Усть-Кута

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-15T10:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2014 года по программе переселения на территории шести муниципалитетов в Иркутской области получила новое жилье 671 семья: в Братске, Усть-Куте, Магистральном и Улькане.

- 2248 жителей Усть-Кута проживали в аварийном жилье, насчитывавшем более чем 41 тыс.кв. метров, -- сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.-За последние четыре года 1952 человека обрели новые дома. В сентябре три дома были введены в эксплуатацию, в них переедет 82 семьи. Еще 20 семей получат в них квартиры по программе ликвидации аварийного фонда с привлечением федерального финансирования. В результате весь аварийный фонд будет расселен.

Сейчас счастливые новоселы оформляют жилье в собственность. И заселяются в новые дома. Также к концу года заселить в новые квартиры обещают жителей поселка Магистральный.Ужеформируется новый список адресов для переселения в 2019 – 2024 годах.