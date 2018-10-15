Паллиативная помощь развивается в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-15T11:00:26+03:00

Изменить размер текста: A A

К сожалению, есть люди, которых невозможно вылечить. Таким больным просто необходима паллиативная помощь. В 2018 году Иркутская область получила 64 млн рублей из федерального бюджета для развития таких служб.

- Она включает в себя снятие боли и улучшение качества жизни тяжело больных пациентов, - рассказали в пресс-службе министерства Иркутской области. - Как дома, так и в медицинской организации.

В нашем регионе паллиативная помощь активно развивается. Такое отделение работает в больнице №7 в Иркутске, №1 в Ангарске. Кроме того, трудится выездная бригада.

Еще в Иркутске работает единственный в СФО детский хоспис. Сюда в 2018 году поступили 77 детей. Ее оказывают неизлечимо больным детям, которые нуждаются в симптоматической терапии.

Кроме того, оснащается паллиативная служба детских больниц: Ивано-Матренинской, №1 Ангарска, Братской детской городской.