2018-10-15T11:00:26+03:00
Здоровье

Паллиативная помощь развивается в Иркутской области

13 октября отметили Всемирный день хосписной и паллиативной помощи
Ольга БУЕВА
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Паллиативная помощь развивается в Иркутской областиПаллиативная помощь развивается в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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К сожалению, есть люди, которых невозможно вылечить. Таким больным просто необходима паллиативная помощь. В 2018 году Иркутская область получила 64 млн рублей из федерального бюджета для развития таких служб.

- Она включает в себя снятие боли и улучшение качества жизни тяжело больных пациентов, - рассказали в пресс-службе министерства Иркутской области. - Как дома, так и в медицинской организации.

В нашем регионе паллиативная помощь активно развивается. Такое отделение работает в больнице №7 в Иркутске, №1 в Ангарске. Кроме того, трудится выездная бригада.

Еще в Иркутске работает единственный в СФО детский хоспис. Сюда в 2018 году поступили 77 детей. Ее оказывают неизлечимо больным детям, которые нуждаются в симптоматической терапии.

Кроме того, оснащается паллиативная служба детских больниц: Ивано-Матренинской, №1 Ангарска, Братской детской городской.

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