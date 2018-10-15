2018-10-15T11:06:10+03:00
Авто

Вытащили из горящей машины: полицейские из Усть-Кута спасли двух пострадавших в ДТП

Оперативники случайно проезжали мимо аварии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вытащили из горящей машины: полицейские из Усть-Кута спасли двух пострадавших в ДТП. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Вытащили из горящей машины: полицейские из Усть-Кута спасли двух пострадавших в ДТП. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупное ДТП в Усть-Куте произошло вечером, 9 октября. На улице Береговая водитель «Тойоты Висты» не справился с управлением, съехал с дороги и вылетел в кювет. От удара, мотор автомобиля загорелся. На помощь зажатым в салоне людям бросились полицейские, которые по счастливой случайности проезжали мимо на другое происшествие. Старшина Сергей Нечаев достал огнетушитель, и стал тушить машину, а старший лейтенант Геворг Мелконян вытащил всех, кто находился в окутанном дымом автомобиле. Увы, но спасти удалось только водителя, и одного из пассажиров, третий пассажир от полученных травм скончался на месте.

- Благодаря грамотным и профессиональным действиям полицейских удалось остановить пламя до приезда специальных служб и избежать больших жертв. Спасенные были переданы прибывшим врачам скорой помощи. Сейчас их жизни ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ну а отличившихся полицейских вскоре наградит их руководство.

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