2018-10-15T11:26:31+03:00
Общество

В СКР начали доследственную проверку инцидента с самолетом рейсом "Иркутск-Токио"

Из-за неубранного шасси рейс вернулся в аэропорт Иркутска
Ольга БУЕВА
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В СКР начал доследственную проверку экстренной посадки самолета рейсом "Иркутск-Токио"В СКР начал доследственную проверку экстренной посадки самолета рейсом "Иркутск-Токио"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте начали доследственную проверку инцидента, который произошел в воскресенье, 14 октября. Специалисты выясняют причину, по которой произошел технический сбой.

Напомним, "КП-Иркутск" уже сообщала, что самолет рейсом "Иркутск-Токио" в 13.20 вылетел из аэропорта нашего города. В ходе взлета выяснилось, что у него не убралось шассе. Борт вынужден был вернуться на землю.Никто из пассажиров, находящихся в салоне, не пострадал.

В итоге прислала новый самолет из Новосибирска в Иркутск. Около двух часов ночи понедельника он вылетел в Токио. Конечно, пассажиры испытали стресс. Мы уже получили первые отклики от наших читателей.

- Была и гостиница, и обед, - оставила комментарий читательница, которая представилась Ольгой. - Но разве комфорт главное? Благодарю бога, что все обошлось.

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