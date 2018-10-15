СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-15T11:49:53+03:00

Суд обязал пенсионерку из Кяхты вернуть банку 119 тысяч рублей, которые ей выдали по ошибке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В июле 2018 года в одно из отделений банка в Кяхте, для получения пособия обратилась пенсионерка. По расходному ордеру она должна была получить пенсию в 13 000 рублей. Но кассир просчиталась, и вместо этой суммы выдала пожилой женщине 133 000 рублей. Недостачу работники банка обнаружили лишь после того, как сдали смену. Возвращать деньги внезапно разбогатевшая клиентка не собиралась, пока на нее не подали в суд.

- Банку был причинен ущерб на сумму в 119 700 рублей, - сообщили в пресс службе Кяхтинского районного суда. - Пенсионерка добровольно и в полном объеме вернула всю сумму.

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