2018-10-15T11:49:53+03:00
Происшествия

Суд обязал пенсионерку из Кяхты вернуть банку 119 тысяч рублей, которые ей выдали по ошибке

Вместо 13 тысяч, ей выдали 133 тысячи
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Суд обязал пенсионерку из Кяхты вернуть банку 119 тысяч рублей, которые ей выдали по ошибкеСуд обязал пенсионерку из Кяхты вернуть банку 119 тысяч рублей, которые ей выдали по ошибкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В июле 2018 года в одно из отделений банка в Кяхте, для получения пособия обратилась пенсионерка. По расходному ордеру она должна была получить пенсию в 13 000 рублей. Но кассир просчиталась, и вместо этой суммы выдала пожилой женщине 133 000 рублей. Недостачу работники банка обнаружили лишь после того, как сдали смену. Возвращать деньги внезапно разбогатевшая клиентка не собиралась, пока на нее не подали в суд.

- Банку был причинен ущерб на сумму в 119 700 рублей, - сообщили в пресс службе Кяхтинского районного суда. - Пенсионерка добровольно и в полном объеме вернула всю сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске пенсионерка обменяла у аферистки 200 тысяч рублей на «Билеты банка приколов»

На удочку мошенников попалась 84-летняя старушка из Иркутска. Женщина пришла к пенсионерке и рассказала, что старые денежные купюры якобы нужно обменять на новые. Бабушка впустила аферистку домой и после недолгого разговора отдала ей более 200 тысяч рублей, отложенных на черный день. В обмен она получила целый пакет с купюрами «Билеты банка приколов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Развлекательные центры Иркутска проверила прокуратура
Недетские развлечения: в Иркутской области полицейские пресекают продажу алкоголя несовершеннолетним
Покупайте ежедневный выпуск "Комсомольской правды" и получайте книгу в подарок
I Международный форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации» прошел в Иркутске
В СКР начали доследственную проверку инцидента с самолетом рейсом "Иркутск-Токио"
В Усть-Куте построили три новых дома взамен аварийных
Вытащили из горящей машины: полицейские из Усть-Кута спасли двух пострадавших в ДТП
Паллиативная помощь развивается в Иркутской области
Новые дома получат жители Усть-Кута
Мошенничество на рынке недвижимости: в Улан-Удэ поймали квартирного афериста
Мошенница пыталась снять деньги с чужого счета в банках Ангарска
На Байкале спасатели исследовали около 4 тысяч километров в поисках рыбаков
Глава Иркутска Дмитрий Бердников вошел в тройку лидеров среди мэров городов СФО
«Фермерский клуб» приглашает участников
Экс-вратарь сборной России Георгий Гелашвили перешел в ХК «Ермак»
Ресторан «Охотников» в Иркутске: Для вас - деликатесы из дикого мяса, приготовленные на открытом огне
Отправился подметать улицы: житель Нижнеудинска получил 100 часов обязательных работ за неуплату штрафа
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: Лучшее время для лазерной коррекции – от 18 до 40 лет
Открытие "Корея Лайф Центр" в Иркутске
Срубили лес на 2 миллиона рублей: банда черных лесорубов предстанет перед судом в Иркутской области