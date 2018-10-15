Недетские развлечения: в Иркутской области полицейские пресекают продажу алкоголя несовершеннолетним
В прошедшие выходные сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД Усольский выявили два факта административных правонарушений. В одном из магазинов в Усолье – Сибирском продали алкогольную продукцию 17 – летнему подростку. А в Мальте покупателем горячительных напитков стала 16 – летняя девушка. В отношении продавцов оформлены протоколы об административных правонарушениях. Также ощутимые наказания предусмотрены и для владельцев магазинов, которые умышленно идут на нарушение закона.
- Полиция напоминает, что штрафные санкции за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему для граждан составляют в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от ста до двухсот тысяч рублей, для юридических лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей, - сообщили в пресс – службе ГУ МВД по Иркутской области.
Самим же несовершеннолетним грозит постановка на профилактический учет в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних.