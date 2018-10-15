2018-10-15T12:36:38+03:00
Происшествия

Недетские развлечения: в Иркутской области полицейские пресекают продажу алкоголя несовершеннолетним

Денежные штрафы не останавливают предпринимателей в погоне за прибылью
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В Иркутской области полицейские пресекают продажу алкоголя несовершеннолетним.В Иркутской области полицейские пресекают продажу алкоголя несовершеннолетним.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В прошедшие выходные сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД Усольский выявили два факта административных правонарушений. В одном из магазинов в Усолье – Сибирском продали алкогольную продукцию 17 – летнему подростку. А в Мальте покупателем горячительных напитков стала 16 – летняя девушка. В отношении продавцов оформлены протоколы об административных правонарушениях. Также ощутимые наказания предусмотрены и для владельцев магазинов, которые умышленно идут на нарушение закона.

- Полиция напоминает, что штрафные санкции за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему для граждан составляют в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от ста до двухсот тысяч рублей, для юридических лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей, - сообщили в пресс – службе ГУ МВД по Иркутской области.

Самим же несовершеннолетним грозит постановка на профилактический учет в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Развлекательные центры Иркутска проверила прокуратура
Покупайте ежедневный выпуск "Комсомольской правды" и получайте книгу в подарок
I Международный форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации» прошел в Иркутске
Суд обязал пенсионерку из Кяхты вернуть банку 119 тысяч рублей, которые ей выдали по ошибке
В СКР начали доследственную проверку инцидента с самолетом рейсом "Иркутск-Токио"
В Усть-Куте построили три новых дома взамен аварийных
Вытащили из горящей машины: полицейские из Усть-Кута спасли двух пострадавших в ДТП
Паллиативная помощь развивается в Иркутской области
Новые дома получат жители Усть-Кута
Мошенничество на рынке недвижимости: в Улан-Удэ поймали квартирного афериста
Мошенница пыталась снять деньги с чужого счета в банках Ангарска
На Байкале спасатели исследовали около 4 тысяч километров в поисках рыбаков
Глава Иркутска Дмитрий Бердников вошел в тройку лидеров среди мэров городов СФО
«Фермерский клуб» приглашает участников
Экс-вратарь сборной России Георгий Гелашвили перешел в ХК «Ермак»
Ресторан «Охотников» в Иркутске: Для вас - деликатесы из дикого мяса, приготовленные на открытом огне
Отправился подметать улицы: житель Нижнеудинска получил 100 часов обязательных работ за неуплату штрафа
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: Лучшее время для лазерной коррекции – от 18 до 40 лет
Открытие "Корея Лайф Центр" в Иркутске
Срубили лес на 2 миллиона рублей: банда черных лесорубов предстанет перед судом в Иркутской области