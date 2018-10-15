2018-10-15T14:52:24+03:00
Происшествия

Развлекательные центры Иркутска проверила прокуратура

Три из них, расположенные в Ленинском районе Иркутска, работали с нарушениями
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Развлекательные центры Иркутска проверила прокуратура.Развлекательные центры Иркутска проверила прокуратура.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Ленинского района города Иркутска и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области провели проверку предпринимателей в сфере развлекательной деятельности.

- Внимание правоохранительных органов привлекли популярные у жителей игровой центр, батут - парк и игровая комната, которые расположены в Ленинском районе Иркутска, - сообщают в в пресс – службе прокуратуры Иркутской области. - Общая сумма составила 50 тысяч рублей. -. Прокурорами были обнаружены нарушения требований санитарных норм , а также нарушения в сфере защиты прав потребителей.

По результатам проведенной проверки нарушившие закон предприниматели были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Подобные проверки в развлекательных детских центрах города будут продолжены.

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