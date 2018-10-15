Ремонт дороги «Ново-Ленино – Максимовщина» завершен в Иркутском районе

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-15T17:15:09+03:00

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Отличная новость для автомобилистов. В Иркутском районе завершили ремонт дороги «Ново-Ленино – Максимовщина», который проходил в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Всего, там отремонтировали более 7 километров трассы. Дорожники восстановили асфальтобетонное покрытие, в том числе на пересечениях и примыканиях к дороге, отремонтировали съезды к частным домам, установили сигнальные столбики, металлическое барьерное ограждение (около 1,5 погонных метров), нанесли дорожную разметку, а также установили 88 новых дорожных знаков. Кроме того, на этом участке отремонтирвали автобусные остановки, на них появились три новых металлических автопавильона.

- Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» должны быть завершены до 30 октября. Уже готовы 90% объектов в Иркутске, Ангарске и Шелехове, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области