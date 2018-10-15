Погода в Иркутске: днем 16 октября будет +14
Осень продолжает радовать иркутян приятными деньками. 16 октября нас ждет относительно теплая для этого времени года погода.
- Днем термометры покажут около 14 градусов тепла, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Облачность будет переменчивая.
Осадков в областном центре в этот вторник не ожидается. Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. А вот жителям западных и северных районов области сегодня повезет меньше.
- Там местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщают синоптики. - Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. В южных, верхнеленских, северо-восточных районах дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью +2,-3, при прояснении -7,-12. Днём +9,+14.
Однако специалисты уточняют: если небо в этих районах затянет облаками, термометры покажут всего +3,+8.
Сибиряков на юге и западе Иркутской области ждет погожий денек, там +14,+19.