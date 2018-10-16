2018-10-16T06:45:06+03:00
Происшествия

Делал закладки в городе: в Ангарске на 11 лет осужден наркоторговец

Срок он будет отбывать в колонии строгого режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Делал закладки в городе: в Ангарске на 11 лет осужден наркоторговецДелал закладки в городе: в Ангарске на 11 лет осужден наркоторговецФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несколько лет травил синтетическими наркотиками жителей Ангарска местный 35-летний безработный. Наркоторговец распространял свой смертельный товар, делая закладки в тайниках. Во время очередной попытки сбыта его с поличным задержали полицейские. На днях преступник услышал окончательный приговор суда.

- Ближайшие 11 лет торговец смерти проведет в колонии строгого режима, – сообщили пресс – службе Восточно – Сибирской транспортной прокуратуры.

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Под суд пойдут мужчина и женщина из Иркутска, которые пытались заработать на криминальном бизнесе. У женщины, между прочим, уже не первый раз появились проблемы с законом. В 2011 году ее приговорили к реальному сроку за сбыт наркотиков, но позже иркутянка освободилась условно-досрочно. Она продолжила торговать наркотиками и в 2017 году втянула в это дело 29-летнего знакомого наркомана.

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