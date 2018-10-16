Трагедия на воде: рыбак утонул на реке Белой

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-16T08:24:17+03:00

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Несоблюдение правил безопасности привело к печальному инциденту на реке Белой в Усольском районе Иркутской области. Ранним утром, 12 октября двое рыбозаготовителей вышли в устье реки на лодке «Казанка». Отплыв на 10 метров от берега, один из рыбаков почувствовал недомогание и упав на правый борт судна, опрокинул его. Оба мужчины оказались в холодной воде. Один из них смог вплавь добраться до берега и сообщить спасателям о случившемся. Сейчас водолазы МЧС разыскивают второго пропавшего.

Спасатели еще раз предупреждают жителей Приангарья, о том, что выходить на воду в осенний период, крайне опасно для жизни.

- Необходимо соблюдать правила безопасности,- напоминают в Государственной инспекции по маломерным судам. – С учетом возможного усиления ветра, высотой волн и ухудшением видимости, обязательно берите с собой спасательные жилеты.